Minister di Labor, Energia y Integracion hunto cu Departamento di Labor y Investigacion ta informa tocante Dia di Labor/ Dia di Obrero pa aña 2022.

ORANJESTAD – Minister di Labor, Energia y Integracion hunto cu Departamento di Labor y Investigacion (DAO) ta informa y clarifica tocante Dia di Labor/ Dia di Obrero pa aña 2022.

Articulo 22 di nos Ordenansa Laboral 2013, inciso 2, ta informa cu si den caso e Dia di Labor/Dia di Obrero ta cay ariba un diadomingo y of ariba un otro dia di fiesta o conmemoracion, e prome siguiente dia di trabou ta bira e Dia di Labor/ Dia di Obrero.

Teniendo esaki na cuenta, nos ta informa cu e aña aki, 1 di mei 2022, ta cay riba un diadomingo y p’e motivo ey ta hala e dia oficial di fiesta o conmemoracion di Dia di Labor/Dia di Obrero pa e siguiente dia di trabou, cual ta bira dialuna dia 2 di mei 2022.

Pues pa e aña aki, dialuna 2 di mei 2022 ta e dia oficial di fiesta o conmemoracion di Dia di Labor/ Dia di Obrero.

Pa sectornan horeca, casino y continuo un dia di fiesta o conmemoracion por ta un dia normal di trabou. Den caso cu e trahado ta riba schedule pa traha riba e dia aki e tin derecho riba 200% di su salario. Si ariba e dia aki e trahado traha mas cu su oranan regular (pa sector horeca/casino esaki ta 9 ora y pa sector continuo ta 8 ora) ley ta considera cu e trahado ta traha overtime ariba un dia di fiesta y e tin derecho riba 250% pa e oranan extra.

Pa sectornan cu por aplica trabou di shift (ploegenarbeid) segun e lista oficial anuncia door di Director DAO entrante 1 januari 2014 (p.e. kioskonan, touroperators, sector di limpiesa, recreacion, huurmento di auto y atraccionnan turistico) ta posibel pa schedule un trahado pa traha riba 6 di e 11 dianan di fiesta. Riba e sobra 5 dianan di fiesta e trahado mester ta liber. Riba e 6 dianan e trahado cu ta riba schedule tin derecho riba 200% di su salario y si no por duna e trahado liber riba e otro 5 dianan y ta yam’e pa traha overtime e tin derecho riba 250% pa e oranan regular (8 ora) y pa e oranan extra.

Pa e otro sectornan (p.e. supermercado, construcion y comercio en general) caminda ta considera e dianan di fiesta como un dia di sosiego, den caso cu pidi e trahado pidi pa traha riba e dia aki, esaki lo ta a base di overtime y e trahado tin derecho riba 250% di su salario.

Nos ta spera di por a informa debidamente y ta pidi dunadonan di trabou pa tene esaki bon na cuenta. Pa mas informacion por tuma contacto cu DAO na 523-7720 of via email na directiearbeid@aruba.gov.aw of riba nos website www.daoaruba.com .