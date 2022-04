Diaranson a realisa e prome vuelo di entrenamento cu nan MQ-9 Reaper hulandes cu exito na e airport di Hato na Curaçao! Hustamente despues di 9:30 di anochi (ora local na Hulanda), e MQ-9 no tripula a aterisa di forma sigur. E vuelo a ser pilotea pa pilotonan for di un cabina riba tera. Esaki ta ser denomina ‘Sistema di Aeronave Pilotea via “Control Remoto”; of RPAS (Remotely Piloted Aircraft System).

E MQ-9 Reaper awor ta parti di Defensa di Caribe. E pilotonan di e MQ-9 di e Forza Aereo lo practica y entrena eynan pa nan familiarisa cu e avion nobo aki, cu por recopila informacion for di halto. Porfin e aeronave aki tambe por ser usa pa apoya autoridadnan civil, pa investigacion y vigilancia. Parti di esaki ta implica e cooperacion cu Estados Unidos, por ehempel, den operacionan antidroga. E obhetivo principal di e aeronave ta e reconocemento y, por lo tanto, e no ta arma.

Ministerio di Defensa di Hulanda