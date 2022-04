Dia di Mama Tera 2022:  Ban inverti den nos planeta

ORANJESTAD – Directie Natuur en Milieu (DNM) ta trece un biaha mas dilanti, e historia di dia di Mama Tera (Earth Day), como tambe e tema pa e aña aki pa crea mas conscientisacion rond di e tema. E plataforma earthday.org a organisa eventonan 2 aña pasa den forma digital. E aña aki lo no ta uno mucho diferente. E biaha aki lo tin un combinacion di algun sesionnan online y via livestreaming den cada pais. DNM tambe lo tin un evento den forma di colaboracion conhuntamente cu Monumentenfonds, unda cu e edificio Uncle Louis Store ta ricibi un premio como monumento, como tambe pa su calidadnan sostenibel. E tema “Ban inverti den nos planeta” riba fecha aki 22 di April Earth Day ta pa activa comunidad pa haci actividadnan boluntario manera un clean-up of plantamento di mata pa e bienestar di nos medio ambiente y Mama Tera.

Riba e plataforma Earthday.org por wak e live webinarnan y serienan realisa cu ta enfoca riba empoderamento di hobennan. Tambe riba e plataforma aki por wak riba e mapa kico cada pais y nan organisacionnan ta haciendo riba e dia aki. Na Aruba, nos por aprecia cu algun organisacion a registra nan evento di cual DNM ta uno cu ta enfoca riba e tema di: pakico ta importante pa incorpora esfuersonan sostenibel ora di renoba edificionan monumental. Riba e dia aki e edicifio den cua DNM ta ubica actualmente ta ricibi e premio Pieter van Vollenhoven 2022. E edifico renoba ta uno cu cualidadnan cu ta sostenibel. Ehempelnan di esaki ta e awa procedente di e airco cu ta bay pa un tanki dedica cu su turno ta uz’e pa flush e toiletnan den e establecimento. Drain di toiletnan si ta bay via sistema di riolering pa RWZI na San Nicolas. E edificio tin solar panelnan instala riba e dak. E sistema di luz y airco ta programa pa solamente ta activo solamente durante ora di trabou y tin movecion. E porta y bentananan tin un otro tipo di blokeo pa solo pa calor no drenta paden. DNM conhuntamente cu Plastic Beach Party (PBP) a logra cu PBP a pone panelnan di plastic recicla pa proteha contra solo y tambe yuda e sistema di airco. Asina nos ta contribui tambe na e sistema di bida circular pa e material plastic. Parti paden na DNM ta colecta tur plastic y ta uza e servicionan di PBP pa entrega esakinan pa wordo recicla. DNM ta contento cu e premio cu e edificio a logra obtene y tambe cu ta riba e dia di Mama Tera 2022 ta e dia cu ta ricibi esaki pa asina pone enfoke riba un edificio monumental cu cualidadnan sostenibel cu ta aporta na nos medio ambiente. Tur edificio tin nan historia y Uncle Louis Store tambe tin di dje mescos cu e dia Mama Tera tambe conoce su origen.

Historia di dia di Mama Tera: E idea di dia di Mama Tera tawata iniciativa di senador di Merca pa Wisconsin, Sr. Gaylord Nelson, cu na 1970 despues di tawata testigo di un oil spil grandi na California como tambe inspira pa e movemento anti-guera, a realisa cu su persona hunto cu conscientisacion publico di efectonan di polucion di aire, awa y tera lo por yuda pone e tema di proteccion di medio ambiente riba e agenda politico. E prome Earth Day a yuda na introduccion di United States Environmental Protection Agency (US EPA) y a logra di tin leynan pa aire y awa limpi, como tambe bestianan protegi. E organisacion Earthday.org ta e organisacion mundial mas grandi pa loke ta trata movemento pa nos medio ambiente. E mision di e organisacion aki ta pa diversifica, educa y activa hendenan rond mundo pa vocifera mas pa medio ambiente.

E tema pa e aña aki ta pa inverti den nos planeta. Esaki kiermen pa tuma accion, inverti bo tempo y participa den bo comunidad. Un di e accionnan mas simpel ta pa haci un clean-up den bo bario, beach of cura di cas. E iniciativa di Earthday.org ta inclui e Great Global Clean-up, na unda gruponan por registra nan evento di haci un area limpi. Esaki ta un actividad di y pa comunidad cu ta beneficia e medio ambiente. E impacto positivo aki no lo beneficia solamente bo bario of pais pero full planeta Tera. Door di participa den actividadnan aki hende ta bira mas consciente di nan mes habito y relacion cu desperdicio. Nan meta ta pa un observacion civico mas grandi na mundo cu participacion di mas cu 1 biyon di hende den 192 pais tur aña. E otro accion ta the Canopy Project cu ta encera plantamento di mata rond mundo. Desde 2010 Earthday.org a logra activa hende y a logra planta 10 miyon di mata rond mundo. Cu e initiativa aki kier logra reforesta e areanan cu tin necesidad di rehabilitacion y otro na unda e comunidadnan cu ta na riesgo pa motibo di cambio di clima. Na Aruba tambe nos tin organisacion manera Ban Lanta y Planta cu tin necesidad di boluntarionan, fondonan y ta en busca di posibel areanan pa planta matanan na unda esakinan por keda protegi y ta haya awa.