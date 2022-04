Posted in

Na Rooi Afo polis a detene sospechoso bendiendo un Kajak horta pic.twitter.com/mUZ0kR1ORS — Reportero24 (@AWE24) April 22, 2022

Ta for di prome cu memey di februari ladronnan a horta un kayak unico cual ta 2 so tin na Aruba, net un dia despues di cu e doño a viaha e ladronnan ta bende su kayak riba Facebook. Mesora cu e doño a wak cu nan a pone su Kayak for sale riba social media ela manda su ruman pa bay cumpre. Como cu e doño a reconose su Kayak ela pidi su ruman muher pa bay cumpr’e p’e. E ruman muher hopi spierto a avisa polis prome y a bay na e adres na Rooi Afo supuestamente pa logra yega na e kayak di su ruman. E momento cu e ruman a reconose e kayak di su ruman polis a baha atende y a detene e sospechoso kende aparentemente lo ta un persona indocumenta.