Bucuti & Tara Ta E Unico Resort Na Aruba Cu A Wordo Nombra Den E Lista Prestigioso Di Travel + Leisure’s 500 World’s Best Hotels EAGLE BEACH,

Aruba – April 22, 2022 – Bucuti & Tara Beach Resort ta sumamente orguyoso di ta un ganador di e Travel + Leisure 2022 T+L 500 cu a wordo desvela awe. E iconico T+L 500 ta reconoce e mihor hotelnan na mundo, y Bucuti & Tara ta e unico resort na Aruba cu a wordo nombra den e lista prestigioso aki.

E proceso pa forma parti di e lista aki a cuminsa un aña pasa, ora suscritornan di Travel + Leisure a

cuminsa vota pa nan destinacionnan, resortnan, etc. favorito via e encuesta di World’s Best Awards. Basa

riba e resultadonan di e encuesta di World’s Best Awards di 2021, Travel + Leisure a obtene e 500 miho

hotelnan na mundo pa nan edicion di 2022 di e T+L 500. E 500 propiednan honra door di T+L ta dividi

den ocho region geografico y e lista aki ta diseña pa funciona como un recurso di confiansa pa miyon di

biaheronan entusiastico cu ta buscando e biahe perfecto.

Travel + Leisure ta un di e medionan di comunicacion di biahe mas prestigioso y confia na mundo.

Biaheronan mundialmente ta confia den e lista aki pa plania nan proximo aventuranan, basa riba

autenticidad y pasion. Riba tur e plataformanan di T+L, nan compromiso pa eleva e experiencia di

biaheronan ta wordo refleha. E enfoke pa brinda lo miho di lo miho den un experiencia di biahe ta wordo

descubri den e experiencia di biahe di cada huesped cu ta keda na Bucuti & Tara Beach Resort. E

huespednan cu ta keda na e resort situa na Eagle Beach ta sinti con su pilarnan di romance, wellness y

importancia pa medio ambiente ta wordo respalda door di ta e Hotel No. 1 den Caribe y No. 10 na

Mundo pa Romance, mientras tambe siendo e Prome y Unico Resort den Caribe cu ta Certifica Carbon

Neutral.

Pa mas detaye, e 2022 T+L 500 a wordo publica den nan edicion di Travel + Leisure di Mei, online via

https://www.travelandleisure.com/hotels-resorts/top-500-hotels-2022, y riba Apple+ News.

Pa haya sa mas, bishita Bucuti.com.

Mas informacion tocante Bucuti & Tara Beach Resort

Declara como e prome CarbonNeutral®️/net zero hotel den Caribe na Augustus 2018, Bucuti & Tara

Beach Resort ta un di e Top 10 Hotelnan pa Romanticismo na Mundo (pa di 3 aña consecutivo), No. 1

Hotel den Caribe, No. 1 Hotel pa Romanticismo den Caribe (pa 6 aña consecutivo) y No. 3 Hotel pa

Servicio den Caribe. Aruba su principal boutique resort pa adulto so, ta wordo dirigi door di e hotelero y

ambientalista renombra, Ewald Biemans, nombra door di Caribbean Journal como e 2017 Caribbean

Hotelier of the Year.

E resort ta situa alrededor di e santo blanco di Eagle Beach, locual ta e hogar pa tortuganan marino

protegi y a nombra como un di e “Dream Beaches of the World.” Bucuti, awo conoci como e Experiencia

di Biahe di Mas Seguro y Saludabel danki na su protocolnan di siguridad hospitalario contra COVID 19 y

Aruba su Health & Happiness Code seal, tin 104 guestrooms, suites and penthouses. E ta ofrece

sunloungers y sombra pa cada huesped; infinity pool di awa fresco; spa; WiFi; y un iPad cu Skype

complimentario pa uzo diario. Cuminda saludabel y premia por wordo disfruta na Elements (dilanti

lama), Tara Lounge of cu private beach dining.

Reserva exclusivamente pa su huespednan, e recientemente renoba SandBar ta ofrece cocktails di

calidad halto y live-music hunto cu Caribe su prome Healthy Hour. E resort ta TAG Approved®️ como un

LGBTQ-friendly hotel. Bucuti, un lider mundial pa turismo sostenibel, tin e proximo eco-certificacionnan:

LEED Gold, Green Globe Platinum y Travelife Gold y a wordo nombra e Resort di Mas Sostenibel na

Mundo na 2016 door di Green Globe.

