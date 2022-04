Ley di Cacho ta stipula tarea, responsabilidad y autoridad pa e cuidadano, BCI y KPA.

Na comienso di april 2022, Minister Ursell Arends, den cuadro di e National Plan for Stray Animals (NPSA) conhuntamente cu Post Aruba N.V., a lansa un campaña pa conscientisa nos comunidad riba nan responsabilidad di mantene nan cacho den nan cura manera cu Ley di Cacho ta stipula.

Manera ta conoci Aruba tin un Ley di Cacho (Hondenverordening). Den e ley tin responsabilidad, tarea y autoridad nan cu ta regarda Korps Politie Aruba (KPA), Bureau City Inspector (BCI) y e cuidadano en general. Pa logra realisa cumplimento di e Ley, como tambe metanan di e plan nacional y e campaña, ta importante pa comunidad ta bon informa riba e esaki.

E cuidadano cu ta doño of ‘houder’ di un cacho ta obliga y tin e responsabilidad pa tene su cacho den cura, of si no tin cura, na e reglanan stipula. Su autoridad ta dirigi riba decisionnan cu e por of mester tuma na bienestar di su mascota.

E tarea di control y ehecucion di e Ley di Cacho primordialmente ta cai bou di tarea di Polis pero esaki ta ser comparti hunto cu BCI.

Den e cuadro aki BCI (tambe) tin e autoridad pa duna advertencia y nan ta equipa cu BAvPol, cu kiermen “buitengewone agenten van politie” cu por duna multa. Pues ora un cacho ta los riba caya y ta causa molester y/of forma un peliger pa otro (persona y /of animal) por tuma contacto cu Bureau City Inspector (BCI).

Un situacion di incidente caminda un cacho a morde hende of bestia, si ta cay directamente bou di tarea di Polis (KPA).

Den e campaña cu Post Aruba N.V., ta trata na stimula comportacion responsabel di doñonan di cacho. Como doño di e cacho bo lo ricibi un advertencia den bo brievenbus e prome bes cu encontra bo cacho riba caya. E segundo biaha por ricibi un multa ora cu autoridad pasa di bishita, y bolbe encontra bo cacho riba caya.

Gobierno di Aruba ta haci un suplica na comunidad pa tene nan mes na e reglanan di e ley di Cacho y asina actua di un forma responsabel y civico. Den un comunidad unda nos ta atene nos mes na leynan exsistente, y nos ta actua segun nos autoriad y responsabilidad, nos ta tene cuenta cu otro y tin espacio pa tur por biba un bida trankil y den harmonia cu otro.