Awe diasabra 23 di april ta recorda cu ta net 100 aña pasa a nace un heroe “Boy Ecury, un hoben cu apenas 15 aña a ser manda Hulanda pa aya sigui su estudio. Destino a pone bay drenta den e grupo di resistencia di Hulanda cu apenas 18 aña. Despues di 4 aña den e segunda guerra mundial ela ser captura 5 di november 1944 na Waalsdorp. Nan a torture y interogue pero e no a basha abao su otro compañeronan ni nada su unico palabranan tabata “In her huis van mijn ouders is er geen plaats voor een verrader”. Ademas ela para un rato firme y a bisa cu e lo muri cu un sonrisa den su cara!