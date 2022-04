Polis a bay Marie Pampoenstraat pa un problema unda un dama ta bay molestia su ex

Diasabra madruga a drenta informe di cu tin un dama a yega na cas di e ex y destrui e auto na Marie Pampoenstraat, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un dama cu a yega na cas di su ex y a causa destruccion na e auto di su ex. Ora polis a bay atende cu e dama esaki a declara cu e ex lo a agredie pero e ex a bisa cu no ta asina locual a sosode ta cu e ex a evita e dama sigui comete destruccion den esaki e dama a los y a bay herida su mes. Polis a hala atencion di e dama ya cu e mama di e ex no ta aprecia mas e presencia di e dama. Polis a hiba e dama pa su adres na Papilon.

