Diasabra madruga a drenta informe di un caso di kiebro cu ladronicia na Labco den Avenida Milio Croes, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu un of mas ladron a kibra via dak pa drenta horta. Riba e camara di seguridad a mira con e ladron a drenta via dak y e alarma a bay on y e ladronnan a core bay pasobra security a presenta mesora. E dak a kead cu un buraco cual awor lo mester drecha esaki.

