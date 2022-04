Pareha di muher cu ta traha tras di un bar na Linear Park a yama polis pasobra nan a menase

Diasabra madruga a drenta informe di un caso di menasa na Talk of the Town, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un caso di menasa unda un persona a drenta tras di bar y a coy 2 cerbes y kier a bay cu esakinan sin paga pero e muher cu ta traha tras di un di e barnan na Linear Park a logra kita e 2 cerbesnan for di e homber y e homber aki no a keda contento y a menasa e pareha di e dama cu e ta bay bin bek pa maltrat’e. E victima di menasa tabata kkier a djies duna participacion di e susedido aki na polis pero e mes ta bayendo for di e sitio. Polis a tuma nota di lo susedido.

