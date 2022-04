Ex ta persigui dama taxista pa dal tras di e auto di e dama

Diasabra mainta a drenta informe di cu tin un dama taxista riba caminda di Bubali bayendo pabao y su ex ta su tras cu menos bon intencion y ta haci intentonan pa accidenta cun’e, mesora a dirigi patruyanan na e sitio. Na altura di e rotonde na Bubali e dama a tuma Sasakiweg, polis a logra alcansa nan poco prome cu yega e cruzada den construccion pa un rotonde. Eynan polis a hala atencion di e ex ya cu e dama no kier entrega keho contra di e ex. Polis a nota cu e ex ta coriendo cu un Toyota Prado y polis a atende cu e homber pa esaki tambe y a pone cu e ex mester a yama un takelwagen pa hiba e auto p’e.

