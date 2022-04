Accidente tragico na Solito, Aruba ta conose su segundo victima di accidente fatal pa aña 2022

Posted in

Dialuna anochi a drenta informe di un accidente cu hende herida na Solito, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a nota cu aki ta trata di un hoben cu a bay cruza caminda diripiente y no a paga tino cu un minivan tabata bini di nort y como e chauffeur di e minivan no por a haci nada mas a dal e victima. Polis a nota cu e victima tabata sangra pa nanishi y orea y su pulso tabata hopi abao. Na yegada di e ambulans ya no por a haci nada mas pa e victima. Mesora a pidi presencia di autoridadnan competente y un dokter. Na yegada di e dokter a constata cu e victima a fayece y a constata morto. awe24.com ta extende nos mas sincero palabranan di condolencia na famia di e fayecido.