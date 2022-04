DESDE CU ARUBA TA TRAHANDO CU LANDSPAKKET NO A HAYA E TIPO DI PROBLEMANAN MANERA CU COHO TA PRESCRIBI “Cu esaki, Aruba a demostra cu nos por traha cu e landspakketsin un COHO mes

Rijkswet Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling(COHO) ta e ley di consenso cu ta e palabracionnan cu ta wordo haci si acaso e paisnan no cumpli cu e Landspakket. E COHO ta rigi e sancionnan cu tin si Aruba no cumpli. Y kicota e consecuencia si Hulanda no cumpli. “E balance of poderden e COHO ta hopi na banda di Hulanda y esey ta locual cu hopi persona tin problema cu n’e. Ami tambe tin problema cu esaki. Nos a negocia pa trece mas den balance pero no a logra”, Prome Minsiter Evelyn Wever-Croes a duna di conoce.

Desde November 2020, Aruba ta trahando cu e Landspakket. Prome Minister a duna di conoce cu te cu awo, despues di e aña y mei cu nos ta bin ta trahando cu ne, no a haya e tipo di problemanan manera cu COHO ta prescribi. “Cu esaki, Aruba a demostra cu nos por traha cu e landspakket sin un COHOmes”, Premier di Aruba a remarca.

Kico e landspakket aki ta ensera?

E Landspakket ta un palabracion cu Aruba a haci cu Hulandacu lo atende cu 8 tema, Tema A te cu Tema H, cu na Aruba mester haya atencion. E areanan ta diferente manera describiden e Landspakket.

Tema A: Maneho Financiero. Aki ta encontra e tema di Directie Financien, Centraal Accountants Dienst, Algemene Rekenkamer. E ta indica con e proceso pa cu cuenta anual y reportahenan por cana miho y mas lihe.

Tema B: Gastonan y efectividad di sector publico. Esaki tin hopi di haber cu e aspectonan di personal pero tin tambecentrale inkoop, con Gobierno ta cumpra producto y servicio y con esaki por bay na un manera mas efectivo cu menos gasto. Den Tema B ta cay tambe e parti di digitalisacion y e-Government pasobra esaki ta haci e sistema mas eficiente.

Tema C: Belasting. Aki ta papia di reforma di presupuesto y di e organisacion di con ta cobra impuesto y con nos por haciesaki di un forma mas efectivo.

Tema D: Sector Financiero. Aki por papia di sector bancarioy servicionan financiero cu ta duna y con por yuda pa esakibay na un forma mas agilisa. Nos sa cu ta tarda pa habri cuentabancario pasobra tin hopi regla y den e tema aki nan ta evaluatur e reglanan con por haci esaki bay mas lihe.

Tema E: Reformanan Economico. Den e tema aki ta deliberacon por haci mas facil pa hendenan habri negoshi, con por yuda pa esnan cu negoshi por mantene nan negoshi y con por baha gasto di habrimento di negoshi. Akiden tambe ta tratamercado laboral y con por tin miho interaccion pa habrinegoshi y asegura cu nos ta creando cupo di empleo.

Tema F: Cuido. Den e tema aki ta delibera riba cuido en general. Riba cuido di salud tin hopi atencion y ta purbando pa mira con mas por yega na colaboracion pa yega na otropaisnan di reino pa asina por baha e gastonan y asina dunamiho calidad di cuido.

Tema G: Enseñansa. E atencion aworaki ta kico mester hacipa eleva e calidad di enseñansa, y alinea enseñansa cumercado laboral.

Tema H: Husticia. Den e tema aki ta delibera con pa siguranos mes cu nos etsado di derecho ta wordo fortifica, unda nosmester traha mas hunto, y e refuerso cu nos mester pa cuidanos fronteranan.

Esaki ta den liñanan grandi e Landspakket, e palabracionanncu a haci na november 2020 cu Aruba ta cumpliendo cu ne. COHO ta mira si Aruba no ta cumpli cu palabracion, kico ta e sancionnan cu ta bin. Of si Hulanda a priminti di yuda cu talcos y no a hacie, kico ta e consecuencia di esaki. Nos a trahacu e landspakket aki 1 aña y mei sin tin problema.

Cada kwartaal ta traha un agenda nobo di e Landspakket cu ta wordo publica y despues ta traha un reportahe di con a bay cu e kwartaal ey. Den e raportahe nan ta pone e colornan di luz di trafico pa indica unda Aruba ta para. Berde kiermeen ta bayendo bon, oraño ta indica si ta para un caminda y cora ta malo. Nos Agenda di Ehecucionnan casi tur ta color berde. Esaki kiermeen cu nan ta bay manera palabra. Caminda tin oraño ta pasobra na Hulanda nan a cambia opinion y mesterwante un rato pa wak con lo bin cu ne. Un di nan ta e tema di Arumil.

“Pues nos ta trahando cu e landspakket sin ningun problema. Berdad tabata pone hopi presion riba nos pero nos no tabatatin mester di revoka e areglonan cu tabata tin den COHO puesmi no ta mira cu esaki ta bay duna nos tanto dolor di cabescontal nos sigui ta disciplina cu e acionnan di palabracionnandi e Landspakket. E ocho areanan aki nos tawata sa caba cu nos mester a traha riba nan di prome caba. Ta cosnan cu nosmester a pone atencion na nan por lo tanto lo no ta problemapa ehecuta nan pa e bienestar di Aruba en general”, PromeMinister a enfatisa.