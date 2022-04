OPINION: De gaande Caribische oorlog.

Al vele jaren publiceer ik berichten vanuit inside defensie en landsradio en praatgrage mensen op hun posten. Berichten over manipulatie via frequenties bij de bevolking van Curaçao die als proefkonijn gebruikt wordt! Maar ook de vele handelingen vanuit Nederlandse defensie op de bevolking en omgeving.

Het waren militairen zelf die volop in gesprek waren over de opkomende oorlog. Hoe kampen gebouwd gaan worden en hoe men al via de FOL aan het testen was met drones. Maar ook gebeurde er zaken die defensie blijft ontkennen; zoals vorig jaar er tot tweemaal toe een projectiel afgevuurd werd vanaf wakawa richting seru kabaje naast ons huis! Het ontkennen van zeerecht. Het ontkennen van kinderhandel en verschepen naar het oosten van deze zielen en het door landsradio toegegeven mysterieuze bollen waar veel apparatuur aanwezig is wat niets met scheepvaart te maken heeft maar zover men kon achterhalen het om frequentie proeven betreft! Praten we nog niet over de 5G die in de tijd dat de bevolking opgesloten werd in hun huizen, waar wij als “vrijgestelde personen” rond het eiland konden meten dat het eiland onder extreme frequenties ten onder ging. Het leger deed mee om de mensen zo alle rechten af te nemen en via deze experiment mensen geheel lamgeslagen in hun huizen te hersenspoelen via de elektronische weg.

Bevestigde berichten waar lokale ziekelijke regeringen en hun medici aan mee doen om zo veel geld weg te sluizen die er te verdienen valt! Maar deze gasten weten ook dat alles draait om het aanzetten tot een oorlog in onze wateren en aangrenzende landen.

Snap je de ontkenning van zeerecht?

Snap je het afleiden van de mensen met feestjes en een COHO wat een totale farce is en een afleidingsspeelbal is?

Het ontkennen van het gevaar van de huidige drones? Drones vanwaar men intern zegt dat ze wapens aan boord hebben!

In over 25 boeken staan alle gegevens en alle bewijzen van een vies vuil smerige achterbakse defensie die zogenaamd in opdracht van Nederland (lees NATO) bezig is Rusland, Cuba en Venezuela op te zetten tegen een gluiperig ziekmakende mogendheid genaamd America.

Kabinet Rhuggenaath en de huidige kabinet Pisas ontvangen mega veel geld om een Caribische oorlog toe te laten en te starten via het eiland Curaçao.

En wij maken ons druk over feestjes en een COHO terwijl de oorlog reeds gestart is!

John H Baselmans-Oracle