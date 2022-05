Chauffeur coriendo cu velocidad halto a perde control dal riba mata dilanti Marriott Surf Club

Posted in

Diasabra madruga a drenta informe di un accidente basta fuerte dilanti di Marriott Surf Club, mesora a dirigi patruyanan na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda cu un chauffeur coriendo cu velocidad halto a perde control dal riba un mata bons bek bira bolbe bay dal otro mata. Afortunadamente ningun hende a resulta herida. Polis a nota cu e chauffeur aparentemente lo ta bao influencia di alcohol y a pone supla pero no a logra pone supla a detene y a bay warda di polis pa asina test wak si e ta bao influencia of no.