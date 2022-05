Informe di pelea formal a bin resulta re-encuentro di amigonan riba caya

Posted in

Diadomingo anochi a drenta informe di un pelea formal dilanti un supermercado den Hendrikstraat, mesora a dirigi patruyanan na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki no ta trata di pelea pero unicamente varios amigo a topa otro y tabata papia duro y hendenan pasando dilanti e lugar a kere cu ta bringamento. Polis a adverti esnan na e sitio di cu tin un articulo den ley cu ta prohibi pa 5 persona of mas reuni cu otro riba caminda publico. Tabata tin stoel cu jug riba acera y polis a bisa cu no mag haci esey tampoco. E grupo a recoge nan pertenencianan y hasta e botternan bashi a ser recogi y benta afor. Despues di a recoge tur cos nan a bandona e sitio lagando esaki limpi atrobe.