Posted in

Dialuna madruga a drenta informe di un dama cu a bisa cu ela scucha sonido di como 4 tiro dilanti nightclub na Palm Beach, mesora a dirigi patruyanan na e sitio. Na yegada di e patruya a purba busca pa sa ta ken a yama of ken por sa unda exactamente e tironan a tuma lugar pero ninhgun hende kier a bini dilanti. Polisnan a acerca e securitynan pero nan no a tende nada. Mirando cu no por a haya mas informacion ni ningun otro informe riba e caso aki polis a sigui cu nan patruya.