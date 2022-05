Polis a detene dama chauffeur burachi cu a pasa stret dor di rotonde na Boegoeroei, ningun wiel a keda henter!

Posted in

Dialuna madruga a drenta informe di un accidente na e rotonde di Boegoeroei, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin topa cu e Lexus RX330 na werki y e dama chauffeur asina burachi cu casi e no por a para riba su pianan. Polis mesora a pone e dama supla pero e dama tabata asina burachi cu ni supla e por a supla. Polis mesora a detene e dama aki cu a core auto bao influencia y causa un accidente unda e auto a keda practicamente “total loss”. NO a keda ningun wiel henter. Takelwagen a presenta pa asina kita e auto for di riba caminda.