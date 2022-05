Accidente cu hende herida pa falta di preferencia na e cruzada Emmastraat/J.G. Emanstraat

Posted in

Dialuna merdia a drenta informe di un accidente cu hende herida na e cruzada Emmastraat/J.G. Emanstraat, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda cu e chauffeur di e Nissan Tiida biniendo for di Emmastraat no a duna preferencia na e Toyota Yaris biniendo for di J.G. Emanstraat. Debi na e impacto e chauffeur den e Tiida a haya un kap na cabes. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima y a transporte pa hospital.