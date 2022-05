Polis a detene chauffeur di Nissan March cu a actua sospechoso ora a mira polis

Posted in

Diaranzon mainta durante patruya polis a nota un Nissan March cual e chauffeur a bira nervioso ora ela mira polis y a purba huy pero den un forma tactico a logra para esaki na Ranchostraat. Ora polis a pidi’e pa su rijbewijs esaki no por a mustra ningun rijbewijs pasobra e no tin, djey a pidi pa e doumentonan di e auto pero no por a mustra ningun. Un otro agente a controla e number di auto y esaki tampoco tabata cuadra. Ora a pidi e chauffeur pa su permiso pa demostra cu e ta legalmente na Aruba y esaki tampoco por a mustra. Mesora a detene e chauffeur y a pidi un takelwagen pa hiba e auto. Na yegada di e vehiculo di transporte nan a hiba e detenido pa warda di polis y takelwagen a hiba e auto pa warda di Balashi.