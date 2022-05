IBiSA ta informa den cuadro di Dia Mundial di Presion Halto: Dicon ta importante pa limita salo (hasta si bo no tin presion halto)

Posted in

Salo ta contene e mineral sodium den forma di sodium chloride. Sodium bo ta hay’e di naturalesa den diferente cuminda. Hasta den berdura tin un cantidad hopi chikito di sodium. Sodium ta wordo uza pa preserva y duna sabor na varios cuminda procesa.

Sodium den nos curpa ta wordo regula door di e riñonan y ta yuda mantene e balans di likido den nos curpa. Ademas sodium ta necesario tambe den funcionamento di nervio y musculo.

Na momento cu tin demasiado sodium den bo sanger, esaki por causa cu e adernan ta trek mas awa cu por pone extra presion riba e murayanan di e adernan y curason. Despues di tempo esaki por causa cu e ader ta bira stijf cu consecuencia cu bo presion di sanger ta subi.

Presion halto por subi bo riesgo di haya problema di curason y ader (e.o. ader ta cera, ataca di curason of stroke). Otro efecto negativo di un cantidad halto di sodium ta osteoporosis (weso bros) y cierto tipo di cancer.

Asina, aunke bo no tin presion halto, ta recomendabel pa limita e cantidad di sodium/salo den bo alimentacion di tur dia. Haci esaki door di:

– scoge snack mas saludabel cu ta contene menos salo (bou 140 mg sodium pa porcion)

– prepara bo cuminda na cas uzando condimento fresco y poco salo

– scoge producto fresco cu mas frecuencia y cu ta menos procesa

– evita di cumpra cuminda pafo di cas. Ta comproba cu cuminda di restaurant of take away ta contene mas salo y vet cu cuminda prepara na cas.

Ahusta bo escogencianan p’asina por baha man na sodium/salo y cuida bo salud miho!