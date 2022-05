Chauffeur burachi sin papelnan na ordo a bolter dilanti ex-Ratland na Palm Beach

Diasabra madruga a drenta informe di cu un auto lo a bolter banda di Palm Beach Plaza, mesora a dirigi patruyanan na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda cu e chauffeur di un Nissan Cube biniendo for di nort a bay kita pa e baricadanan cu tin e caminda pazuid di Palm Beach Plaza sera 9en coneccion cu e trahamento di e rotonde nobo) y ora ela bira bek ela perde control dal riba e barancanan y a bolter. E chauffeur a declara cu e no ta herida pero polis a nota cu si pero como cu nan no por a obliga e chauffeur pa e ser atendi pa ambulans a detene pa ta bao influencia di alcohol. E chauffeur a declara cu e no tin ningun papel na ordo.

