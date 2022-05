Intento di kiebro den e warehouse di Morning Supermarket

Dialuna madruga a drenta informe di un persona den un auto sospechoso a yega banda di Morning Supermarket, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde for di e persona cu ta cuida e lugar cu tabata tin un persona sospechoso cu a bay purba kibra na e warehouse y despues cu a nota presencia di e guardia e sospechoso un persona masculino maron tiki gordo a core bay for di e sitio den un Chevrolet Aveo e number e no a logra mira pero a bay direccion zuid banda di Anytime. E no a logra mira e number ya cu e tabata tin nummerplaat tapa cu un carton. Polis a bay tira un bista rond pero no a topa cu e vehiculo.

