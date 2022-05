Periodista Mericano ta bisa di tin yabi den caso Halloway

Posted in

Dialuna 9 di mei ultimo a sali un relato den media cu e periodista Greta van Susteren lo ta dispone di prueba importante dor di cual e caso di Natalee Holloway por wordo soluciona.

Ministerio Publico a wordo informa riba 6 di mei ultimo tocante un overleg entre sr. Richardson, alto comisario anterior di Polis di Aruba, y mama di Natalee Holloway, y siguientemente cu sra. Van Susteren. E overleg aki a tuma lugar riba 22 di maart ultimo. Sra. Van Susteren a bisa durante e overleg aki cu e ta dispone di informacion nobo cu lo soluciona e caso Holloway. Tambe el a bisa cu e no kier wordo scucha door di Recherche.

Ministerio Publico ta bezig ta wak awor alternativa pa asina e storia di sra. Van Susteren por wordo scucha. Te cu ta asina leu Ministerio Publico lo no duna mas informacion tocante e cuestion aki.

Amerikaanse journaliste zegt sleutel te hebben in zaak Holloway

Maandag 9 mei jl. verscheen een bericht in de media dat de journaliste Greta van Susteren belangrijk bewijs in handen zou hebben waardoor de zaak van Natalee Holloway opgelost kan worden.

Het Openbaar Ministerie is op 6 mei jl. geïnformeerd over een overleg tussen dhr. Richardson, voormalig korpschef van de politie Aruba, en de moeder van Natalee Holloway, en vervolgens met mevrouw Van Susteren. Dit overleg vond op 22 maart jl. plaats. Mevrouw Van Susteren gaf daarbij aan dat zij over nieuwe informatie beschikt die de zaak Holloway oplost. Ook gaf zij aan dat zij niet door de recherche wil worden gehoord.

Door het Openbaar Ministerie wordt er nu gekeken naar een alternatief zodat het verhaal van mevrouw Van Susteren kan worden aangehoord. Tot die tijd worden er door het Openbaar Ministerie geen nadere mededelingen gedaan over deze kwestie.