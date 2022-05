Bucuti & Tara Beach Resort Ta Triunfa Den E Top Tripadvisor® Global Awards Capturando Cinco Premio Global y di Caribe den e Travelers’ Choice Awards 2022

EAGLE BEACH, Aruba – Mei 10, 2022 – Awe, Tripadvisor®, e

mayor plataforma di biahe na mundo, a anuncia e

ganadornan di nan Travelers’ Choice® Awards pa Hotelnan.

Aruba su hotel di mas premia, Bucuti & Tara, a wordo nombra

entre Top 25 Mihor Hotelnan na Mundo y e Top 5 Hotelnan di

Mas Romantico na Mundo. E aña aki, pa prome biaha nan a

wordo nombra entre e Top 20 Hotelnan riba Awa na Mundo.

Ademas, pa di shete aña consecutivo Bucuti & Tara Beach

Resort a wordo nombra e No. 1 Hotel di mas Romantico den

Caribe y No. 2 Mihor Hotel den Caribe.

Awo, den su di binti aña, Tripadvisor’s Travelers’ Choice Best

of the Best Awards ta wordo determina a base di e calidad y

cantidad di reseña cu biaheronan a laga pa cada subcategoria

durante 2021 riba Tripadvisor. Cu mas di un biyon di reseña, commentario y opinion di biaheronan di tur

parti di mundo, Tripadvisor ta un fuente sumamente importante pa turistanan internacionlmente. E

ganadornan di e Best of the Best Awards ta representa menos di 1% di tur negoshi publica riba

Tripadvisor.

“E ta un increibel honor pa e wordo premia den cinco categoria di Tripadvisor entre miyones di hotel y

mas di un biyon di reseña. Nos tur kinan na Bucuti & Tara Beach Resort ta humildemente honra y felis,”

Ewald Biemans, Doño/CEO di Bucuti & Tara Beach Resort ta conta. “Romanticismo, wellness y cuido pa

medio ambiente ta e pilarnan di Bucuti & Tara, y manera biaheronan a comparti riba Tripadvisor, nos

tambe ta enfoca den brinda un experiencia superior y inolvidabel na nos huespednan. Masha danki na

cada huesped cu a tuma nan tempo pa comparti un reseña honesto y tambe na cada trahador di Bucuti

& Tara cu ta traha duro pa brinda un experiencia excelente.”

Reseñanan ta manera carta di amor di nos huespednan

Di e numeroso reseñanan di biaheronan cu a bishita Bucuti & Tara, Tripadvisor a destaca un comentario

como un perfecto resumen di un experiencia di biahe na e resort: “E resort ta precioso, e servicio ta

subliminal y e lama amplio cu santo blanco ta excepcional. E trahadornan a haci nos sinti special y

consenti ful e siman cu nos a keda eynan.”

Bucuti & Tara ta un propiedad cu cinco-bubbles, locual ta e punto di mas halto cu por wordo obteni riba

Tripadvisor. Cu 7,954 reseña, Biemans ta lesa y ta orguyosamente responde cada un di nan. E reseñanan

tin dobbel proposito. Na un nivel interno, e resort ta examina cada un di nan pa wak con nan por sigui

mehora y pa reconoce trahadornan cu ta brinda servicio excelente. Biaheronan ta beneficia di e

comentarionan di otro huespednan, cu den hopi caso a bishita Bucuti varios biaha caba, y por duna nan

opinion honesto di nan experiencia di biahe.

“No ta importa ki tipo di biahe bo ta buscando, e Travelers’ Choice Awards – cu ganadornan di seis

diferente continente y 90 pais – ta demonstra e mihor recomendacionnan di otro biaheronan,” Kanika

Soni, Chief Commercial Officer, di Tripadvisor ta conta.

