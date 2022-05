Tironan a cay na Sabana Basora Noord e sospechosonan ta conosi!

Posted in

Diamars anochi a drenta informe di un otro caso di “drive-by shooting” e biaha aki na Sabana Basora Noord, mesora a dirigi varios patruya na e area. Na yegada di e prome patruya a bin compronde cu mientras cu 2 persona tabata para ta papia dilanti e garashi na e cas y un auto blauw scur y cu 2 persona aden a pasa los varios tiro den nan direccion. Afortunadamente e tironan ey no a herida ningun persona. E testigonan a logra reconose e 2 sospechosonan cu tabata den e auto. E auto depues di a los tiro a tuma direccion di Pos Chikito. Polisnan a keda circula den cercania pero no a logra topa cu e sospechosonan. Varios auto color blauw scur a ser para y controla pero no a logra haya e sospechosonan.