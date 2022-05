Diaranzon madruga a drenta informe di un caso cu a pasa na un highrise hotel, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu un security di hotel a wak con un homber a ranca e tas di e muher y a core bay, security a purba core su tras pero a perde for di bista. E dama na e sitio a bisa cu e homber ey kende ta su pareha semper ta haci asina y ta ranca e tas di e muher y bay gasta e placa ya cu e homber no tin entrada. E muher tin pensa di laga e homber ey pero ainda no a haci esey. Polis a bisa e dama tanten cu e no termina cu’ne esaki lo continua. Polis a rondea den e area pa wak si ta topa cu e homber ey pero sin resultado.

