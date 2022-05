Ciudadano ta pidi pa yude localisa su auto horta mas di 2 siman caba ela avisa polis pero nada

Posted in

Dia 19 di april e ciudadano a yega cas for di su trabao 7’or di mainta pa drumi pa banda di 6’or di atardi cu ela lanta pa bay sali ela nota cu su auto no tabata tey. Ela yama polis y a haci su denuncia di ladronicia di su Nissan March di aña 2008 cu plachi number A60143 e color ta shinishi tiña. Den su auto e tin tur su documentonan passport cedula foto ect. For di bisiña ela logra haya un video di e ora cu e ladronnan a horta e vehiculo na Rooi Santo. E ta pidi ken cu por sa algo pa por fabor avisa polis.