CEDEHM ta anuncia: DIA INTERNACIONAL DI FAMIA “Famianan y Urbanisacion”

Dia 15 di mei nos ta celebra Dia Internacional di Famia. Nacionan Uni a escohe e fecha aki

na 1993 pa asina resalta e balor di famia conscientisando tur hende na nivel mundial riba e

importancia di lasonan y union familiar, incluyendo e papel fundamental di e famia pa cu

educacion y formacion di yiunan desde nan infancia.

Nacionan Uni ta reconoce cu un famia ta e nucleo central di cualkier sociedad.

Mundialmente ta celebra e dia aki cu varios actividad manera e.o. tayer, conferencia,

programa di radio y television, tur cu e obhetivo pa fomenta, mehora y mantene e unidad

familiar pa asina brinda e oportunidad na un y tur pa reconoce, identifica y analisa retonan

social, economico y demografico cu ta afecta e desaroyo y evolucion di e famia.

Famia ta sumamente importante pa e ser humano por logra integra na un manera sano y

completo cu su ambiente y alcansa un nivel den sociedad respetando e reglanan y normanan

vigente. E formacion di e nucleo familiar ta permiti e existencia di un unidad di consumo

y, transmision di norma, custumber y balor cualnan ta ser traspasa di generacion pa

generacion. E normanan mas importante den un nucleo familiar ta amor, comprension,

respet mutuo, compromiso, responsabilidad, comunicacion, stabilidad, continuidad y

seguridad. Cambionan demografico, economico, social y tendencianan mundial a trece cu

nan cu e concepto di famia a transforma y evoluciona bastante durante e ultimo decadanan.

Tanto cambio den e rol di e hende muhe y e hende homber a causa cu e structura familiar

a cambia di uno tradicional pa uno convencional y moderno. Awendia tin e.o. famianan

extenso, famianan bi-parental of mono-parental. E hende muhe tin un rol clave pa e

desaroyo sostenibel y e calidad di bida den famia. Sinembargo e ta necesario pa mantene

igualdad di genero den seno familiar y cu, independiente di e genero, por tin igualdad den

participacion, derecho, oportunidad, rol y libertad. E principio y deber aki ta ancra den e

tratado di CEDAW, cual Aruba ta forma parti di dje. Centro di Desaroyo di hende Muher

(CEDEHM) ta resorta bou di Ministerio di Asuntonan Social y ta e departamento di Gobierno

cu ta supervisa cumplimento di e tratado aki na Aruba. CEDEHM su meta principal ta pa

brinda un caracter structural y sostenibel na tur tipo di actividad cu ta desaroyando na Aruba

pa asina mehora e posicion di e hende muhe den esaki.

E pandemia y su consecuencianan pa e famia a urgi e Secretario-General di e

Asamblea General di Nacionnan Uni pa presenta un raportahe di implementacion di

obhetivonan pa e Aña Internacional di Famia, cual lo ta e di 30 aniversario di dia

Internacional di Famia cu lo wordo celebra na 2024. E raportahe ta enfoca riba e

temanan cu a causa mas impacto riba e famia durante e periodo 2021-2024. E tema

escohi pa Dia Internacional di Famia e aña aki ta “Famianan y Urbanisacion”, cual tin e

obhetivo pa conscientisa e importancia di e bienestar di famia dentro di urbanisacion.

Urbanisacion ta referi na un concentracion denso di poblacion den areanan pa uso

residencial, comercial of industrial. Urbanisacion por afecta e bida familiar den diferente

forma.

Durante e pandemia a ser demostra mundialmente cu zonanan relativamente mas

popula, esta zonanan urbano, ta esunnan mas afecta. Den un zona urbano, malesanan

contagioso ta plama mas lihe. Esaki tin di haber cu e espacio limita, concentracion di

hende, sanitario inadecua y aire contamina. E efecto durante pandemia den zonanan

urbano a demostra e importancia di planificacion infrastructural espacial fisico, pero

tambe social. Por ehempel pa famianan e acceso facil na hospital, asistencia social of

scol ta necesario. Un urbanisacion sostenibel ta garantisa tur esaki, pues ta garantisa su

habitantenan tur locual ta indispensabel pa nan supervivencia, e.o. educacion di calidad,

centronan de salud adecua, transporte publico accesibel, recogemento di desperdicio,

siguridad, oportunidad igual, recursonan saludabel y natural y bon calidad del aire.

Urbanisacion sostenibel ta fundamental pa desaroyo sostenibel, cual na su turno ta

beneficioso pa famia. Urbanisacion sostenibel ta directamente relaciona cu e Metanan

Mundial pa Desaroyo Sostenibel di e Nacionnan Uni (SDG’s), manera SDG 1 (fin na pobresa),

SDG 3 (salud y bienestar), SDG 11 (ciudadnan y comunidadnan inclusivo, sigur, resiliente

y sostenibel), SDG 10 (reduccion di desigualdad) y SDG 5 (igualdad di genero), ya cu e

ta crea un balor economico, social y ambiental cu ta reforsa e lucha contra pobresa,

desigualdad y cambio climatico. Apesar cu Aruba no conoce ciudadnan grandi, of zonanan

urbano manera na paisnan grandi, nos isla ta conta cu un espacio limita y door di esaki e

densidad di poblacion y su limitacionan ta similar na esunnan di un zona urbano. Esaki ta

trece cu ne cu Aruba tambe ta conta cu retonan similar pa cumpli cu e Metanan Mundial di

Desaroyo Sostenibel. Ta importante pa nos sigui traha hunto pa asina por yega na e Metanan

Mundial aki pa 2030.

