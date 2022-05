Algemene Rekenkamer Aruba anfitrion Congreso XII CAROSAI Y Presidente CAROSAI

ORANJESTAD – Entre 15 pa 19 mei 2022 Aruba ta organisando y ta anfitrion di e di XII Congreso di CAROSAI. Durante congreso nr. 12 Algemene Rekenkamer Aruba lo tuma e funcion di presidencia di CAROSAI.

E tema central di e congreso ta “Targeting Superior Audit Impact”. Diferente oradornan internacional, cada un specialisa riba nan tereno, lo cubri algun sub-tema na e congreso. E di XII Congreso di CAROSAI ta di “profiel halto”. Ta un honor grandi pa Algemene Rekenkamer Aruba anuncia participacion di Brasil, actual (vice-) presidente INTOSAI na e di XII Congreso di CAROSAI aki na Aruba.

Aruba ta ricibiendo mas cu 50 participante cual mayoria ta presidente of Auditor General di algemene rekenkamers. Lo tin masterclass, presentacion, conferencia y panel pa discusion. Tambe lo tin un evento social hunto cu Universidad di Aruba y un anochi cultural hunto cu Museo Archeologico. E programa lo finalisa cu un Island Tour. Ta pa prome biaha ta ofrece e congreso den un formato hybrido, pa asina promove participacion virtual.

CAROSAI, ta e organisacion di Supreme Audit Institution (algemene rekenkamers) di Caribe y e tawata funda na Trinidad y Tobago, dia 7 di augustus 1988. CAROSAI ta un (1) di e shete (7) organisacion regional cu ta cay bou di e organisacion international di Supreme Audit Institutions –INTOSAI-. Pa mas cu 50 aña INTOSAI ta ofrece un cuadro institutional pa e organo mas halto di control di un pais. Cu meta pa drecha y promove desaroyo y pa traspasa conocimiento, mehora e control di e instancianan gubernamental den tur parti di mundo y e capacidad di e Supreme Audit Institution (SAI), den nan respectativo paisnan.

Miembrecia di CAROSAI ta habri pa tur organo halto di control (algemene rekenkamers) den region Caribe y ta consisti actualmente di bintitres (23) pais/isla miembro. Esaki nan ta Anguilla, Antigua & Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, British Virgin Islands, Cayman Islands, Curaçao, Dominica, Grenada, Guyana, Haiti, Jamaica, Montserrat, Saint Lucia, Sint Maarten, St. Kitts y Nevis, St. Vincent y the Grenadines, Suriname, Trinidad y Tobago, Turks y Caicos Islands y Aruba.

CAROSAI ta dirigi pa un Comite Ehecutivo cu actualmente ta presidi pa SAI Guyana. Desde 2019 Algemene Rekenkamer Aruba tin e posicion di vice-presidente. Durante e di XII Congreso di CAROSAI, cu ta inicia 15 mei proximo, Algemene Rekenkamer Aruba lo asumi e posicion di presidente pa un periodo di tres (3) aña. Durante e congreso lo eligi y nombra un vice-presidente nobo. Desde e inauguracion na aña 1988 CAROSAI a realisa diesun (11) congreso. E congreso ta e organo mas halto di CAROSAI y ta tene e reunionnan cada tres (3) aña. Aruba tin e privilegio y e responsabilidad pa organisa e congreso XII di CAROSAI. E traspaso di e funcion di presidente ta sosode durante e congreso aki.

Algemene Rekenkamer Aruba, como e proximo presidente di CAROSAI, no ta solamente e organisador y anfitrion di e congreso pero tambe ta responsabel pa e Country Paper di e congreso. Es mas, e presidente ta responsabel pa preparacion di e “Declaracion” cu nan lo deriva durante e congreso. Ademas Algemene Rekenkamer Aruba lo tin un rol activo como orador den e area di un sub-tema, cual ta “Real-Time Audit”. Pa oradornan internacional tin presentacion di entre otro: Canadian Audit and Accountability Foundation (CAAF), Associacion di rekenkamer Pacifico (PASAI), World Bank, INTOSAI Development Initiative (IDI), Chartered Institute of Public Finance and Accountancy (CIPFA) y Caribbean Regional Technical Assistance Centre (CARTAC), SAI Mexico y SAI Brasil. E “Declaracion” cu lo ta deriva di e XII Congreso di CAROSAI na Aruba, lo wordo ofreci na e proximo congreso di INTOSAI, cual lo bay tuma lugar na november venidero na Brasil.

Pa registracion online, check informacion ariba website: www.ArubaXIICAROSAIcongress.com y pa otro informacion, website di Algemene Rekenkamer: www.rekenkamer.aw.