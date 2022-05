Diaranzon anochi a drenta informe di cu tin un dama cu a sali for di Bo Chang Wing y cu ta canando peligroso banda di caminda y ta kere e lo por ta burachi, mesora a dirigi patruyanan na e sitio. Na prome instante no a logra haya e dama y a bay na e supermercado y eynan a haya sa cu e dama a cumpra un cerbes y a bay. Un rato despues patruya a bin topa cu e dama banda di Tat Fat y a atende cu’ne. E dama a declara cu e ta bayendo pa e busca su homber pero polis a bis’e cu nan por hib’e (mirando cu e ta canando irresponsable riba caminda) e dama a bisa polis cu nan no ta su homber y cu pesey e no ta bay cu nan y ta cu su homber so e ta bay y ta cerca dje mes e ta bay. No a keda polis nada otro cu hala su atencion di su forma irresponsabel di cana riba caminda. Pa tur seguridad polis a sigui vigil’e di leu y a mira cu ela yega sano y salvo na un cas cerca eybanda .

