Polis atento a baha warda topa adicto ambulante cu no tin rijbewijs cu un auto y a kita yabi for di dje.

Diahuebs mainta tempran un polis cu a caba di baha warda a topa un adicto ambulante cu no tin rijbewijs cu un auto y a kita e yabi for di dje. A yama su coleganan y a avisa nan di su descubrimento y patruyanan a presenta. E patruyanan a tuma e yabi over, mientras un otro patruya a bay te na e cas unda e auto ta registra pero no a haya ningun hende na e cas. Ta mas despues den oranan di mainta un dama ta yama bosa cu desconocidonan a bay cu su auto for di su apartamento na Cabuyastraat na Ponton, na yegada di e patruya eynan a haya sa cu ta e auto cu nan colega a kita e yabi for di e adicto ambulante den oranan di mainta. Polis a ofrece e dama di edad pa hib’e warda di polis ba Oranjestad pa asina yena e papelnan necesario y despues hib’e na su auto pa e controla y sigui cu su auto.

Nota di redaccion pesey ta importante pa tene e documentonan di bo auto na ordo y registra cualkier cambio di adres y semper tene e yabi di bo auto den bo man y e auto bon sera, preferiblemente cu alarma y sendi!