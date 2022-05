Posted in

Diahuebs mainta polisnan atento di distrito 1 pasando den J.G. Emanstraat a nota cu e plywoodnan aki pariba di Island Finance ta forma un peliger, mesora polis a baha puntra na Island Finance si nan por ta doño di e tereno of si nan por sa kende ta e doño pero no a logra haya sa. Polis a keda di bay check cu e departamento concerni pa asina logra contacta e doño pa elaga drecha of kita esakinan.