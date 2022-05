Posted in

Diahuebs anochi a drenta informe di problema di famia na un adres na Scobillostraat, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e mayornan no ta gusta e cosnan cu e ta haci pero e mayornan no tabata tey. Polis papia cun’e y lague compronde cu e mester comporta su mes bon cu su mayornan. Un rato despues e mama a yama bisa cu nan no por a soporte mas y nan a sali bay dal un buelta pa wak si e ta calma.