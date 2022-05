Reportero ta yama polis pasobra nan a agredie y polis abusador a bira detene e reportero

Diahuebs anochi un di nos reporteronan tabata canando cu su 2 cachonan y na cierto momento dos persona a agredi nos reportero, ela yama polis y polis a presenta. Na yegada di polis e polis a laga e agresornan bay y a bira detene nos reportero. E reportero a logra bay “LIVE” na momento di su detencion y a pidi ayudo. Ela keda sera henter anochi te diabierna atardi despues di 3:25 nan a lague den libertad. Nos tin tur detaye y pruebanan di locual a sosode. E caso a ser poni den man di abogado, na su debido tempo lo publica esakinan. E abusonan aki mester STOP! No cu prensa so pero pa tur ciudadano. Ariba e anochi aki Polis NO A DUNA SERVICIO, NO TABATA INTEGRO, MUCHO MENOS A BRINDA SEGURIDAD.

Share this: Twitter

Facebook