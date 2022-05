Minister Endy Croes a presenta proyecto deportivo Weganan Escolar (WE) Aruba

Posted in

Cu ta tuma luga di 17 pa 25 di juni

ORANJESTAD: Diabierna atardi den un esfera ameno den e auditorio JFK Education Center Minister Endy Croes a haci presentacion oficial di e proyecto deportivo Weganan Escolar (WE) Aruba 2022. Presente na e ocasion special aki Prome Minister di Aruba sra. Evelyn Wever- Croes, Minister di Finansa y Cultura, sra. Xiomara Maduro, Parlamentarionan di Coalicion, directiva di scol, instructor y docentenan di deporte y demas invitadonan.

Weganan Escolar ta wordo presenta pa Ministerio di Enseñansa y Deporte, IBISA y Departamento di Cultura. Weganan Escolar ta un competencia pa alumnonan di scol preparatorio, basico y avansa cu ta competi den ocho diferente disciplina. Scol preparatorio lo participa den ‘kids run’ y ‘kids athletics’. Scol basico lo competi den futbol, volleyball, basketball, beach tennis, badminton, dammen y ‘kids run’. Scol avansa ta participa den baile deportivo y baseball5. Weganan Escolar ta tuma luga di 17 pa 25 di juni. Un di e metanan di e WE Aruba ta pa promove deporte bou di nos alumnonan di scol preparatorio, basico y avansa. Banda di esaki deporte ta crea amistad y ta trece hopi positivismo cune sin lubida cu e ta sano. Deporte ta fomenta union y alegria.

Minister Endy Croes a duna splicacion amplio di e concepto di Weganan Escolar, di e mascota oficial WÉWÉ cu lo trece ambiente y animo cerca nos muchanan durante cada competencia, como tambe di e uniform cu tur e scolnan ta ricibi. E scolnan participando a cuminsa hunga caba pa clasificacion. E mandatardio di deporte a elabora riba e diferente premionan atractivo cu e scolnan ganado ta ricibi te un cu e premio maximo di 7500 florin. Minister Endy Croes cu hopi entusiasmo a anuncia cu Denzel Dumfries ta na Aruba pa inaugura WE Aruba 2022. Na final di e presentacion bou di ritmo di e jingle oficial di Weganan Escolar WÉWÉ, e mascota oficial a sorprende tur hende bailando yen di energia y alegria hunto cu cuatero hoben partiendo e informacion di loke ta bira WE Aruba 2022. Den e dianan nos dilanti nos ta sigui brinda mas informacion di WE Aruba 2022.