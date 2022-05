Ladronnan ta sigui purba drenta horta den Polo ademas den cercania un auto sospechoso

Posted in

Dialuna madruga durante patruya ta tuma nota di algo straño na ex-Shana unda a drenta eyden anto via Shana pa drenta purba drenta den Polo, Polis a laga avisa e compania di security pa contact e doño di Polo. Esaki ta bay ta e di 3 biaha cu a kibra drenta den Polo. Na mesun momento den Elleboogstraat polis a topa cu e Chevrolet Aveo A3309 cual vehiculo ta conosi pa polis cual ta ser usa pa varios kiebro cu ladronicia. Tras di stuur tabata tin Judeska cual ta un conosi di polis y no tin rijbewijs. Polis a detene Judeska y a tuma e yabi den beslag ya cu no tabata tin hende cu rijbewijs valido pa stuur.