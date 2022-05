Yiu menor di edad a yama Centro di Alarma 911 notifica cu su mama ta benta abao y no ta reacciona

Dialuna atardi a drenta informe cu un mucha menor di edad a yama na Centro di Alarma 911 notificando cu su mama ta benta abao y no ta reaciona na Tanki Leendert, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compornde cu e mama lo a cay y no ta reacciona, mesora a pidi pa ambulans. Mesora 2 ambulans a presenta y a brinda asistencia na e mama cu no tabata reacciona. E mama a bin bij y a pidi tambe slachtofferhulp pa bini y sigui atende cu e dama cual no ta sinti mucho bon.

