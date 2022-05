Pitufo disfrasa na un adicto ambulante a atraca otro adicto ambulante banda di Three Colors

Diamars madruga a drenta informe di cu un persona a ser atraca banda di Three Colors y e persona a a core bay te na Union Caribe na Caya Ernesto Petronia, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di e conocido adicto ambulante di fam F. ela declara cu na altura di Three Colors ela sinta dal su comi net a presenta un otro adicto ambulante y lo a atrake y a bay cu su cuminda y no ta lague coy su otro pertenencianan cu papelnan importante. Polis a bay banda di Three Colors y a bin constata cu tur su pertenencianan ta eybao benta. Un testigo a declara cu e adicto tabata su so haciendo yen di cosnan raro. Polis a haya un cuchiu den e pertenencianan di e supuesto victima y a confisca esaki.

