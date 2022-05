MINISTER ENDY CROES: OPLEIDING DI IT TA START NA COLEGIO EPI.

Posted in

ORANJESTAD: Dialuna atardi a yega informacion di preocupacion di mayornan cu lo elimina opleiding di IT. Pa loke ta trata opleiding di IT, esaki ta sigui normal y no lo wordo elimina.

Tin dos opleiding: Allround Medewerker IT y Expert IT system and devices. Pa loke ta trata e informacion cu lo reduci e cantidad di ‘Culinary Arts’, tampoco ta berdad. E cuponan ta igual na e cantidad anuncia.

Mester corigi e informacion treci dilanti cu ta wordo haci sin base y ta lamenta cu ta purba na trece intrankilidad na un forma innecesario.