Diahuebs mainta a drenta informe di un caso di ladronicia di tubonan di koper for di un cas na Rudolf Arendsstraat, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu desconocidonan a horta un cantidad di tubonan di koper for di e cas lagandobe habitantenan sin awa. E abusonan aki mester stop y ministerio publico mester aumenta e castigo pa e crimen aki pasobra awa nos tur mester di dje y sin e tubonan ey nos no por haya awa!