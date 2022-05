Homber a pusha security pa drenta pa haya yudansa y cu ayudo di polis a haya esaki tambe

Diahuebs atardi a drenta informe di cu tin un problema formal na Dimas, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada dibe patruya a bin compronde cu aki ta trata di un problema unda un persona a pusha e security pa drenta paden. Polis a logra di haya e persona pafo y a atende. E homber a bisa polis cu e ta yama via telefon y nan nobta contesta y ora cu e yega eynan nan no kier atende. E homber a sigui splica cu e ta un stranhero cu permiso pa basta aña caba y su permiso ta den vence y e kier regla su papelnan ya cu si e no hacie e ta ilegalmente na Aruba y si esey pasa Guarda Nos Costa lo por detene y deporte pesey su insistencia y no kier esey pasa pasobra lo ta laat. Polis a compronde su situacion desesperante y polis a bay papia cu esnan paden y mesora nan a atende y regla su papelnan di extension di permiso. Polis a informa e homber si cu e mester respeta e security di cualkier lugar y cu pusha drenta no ta sistema.

Share this: Twitter

Facebook