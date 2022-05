IBiSA ta informa: Dia Mundial di Presion Halto

Posted in

5 punto pa tene bo presion di sanger bou control!

Number no sa gaña: 3 di cada 5 persona (63%) riba 20 aña cua participa na e investigacion di salud haci na 2016/2017 a midi un presion mucho halto (140/90 of mas). Pa hendehomber e cifra aki ta mas ainda; 3 di cada 4 (71%). E consecuencianan di un presion mucho halto por ta hopidramatico: ataca di curason y/of stroke, mal circulación, complicación na riñon y wowo, problema sexual(impotencia).

E bon noticia ta cu ta posibel pa mehora bo presion di sangerdoor di ahusta bo estilo di bida pa uno mas saludabel. Tumaaccion riba e siguiente 5 puntonan:

1. Sco g e pa come mas saludabel . U z a mas berdura y fruta den bo cuminda di tur dia . Nan ta contene poco vet , salo y coleste rol y ta rico na potasio cu ta yuda baha presion . Come mas fibra den forma di p.e . pan volkoren , pasta integral, aros bruin , avena /papa( quaker ) , bonchi fresco of seco.

2. U z a menos salo. Salo ta retene likido den curpa cu consecuencia cu e presion por subi . Uz a menos cuminda di bleki , cuminda cu hopi salo y condimento ( e.o . Adobo , Maggy , Ketjap ) y e vita di come cuminda di restaurant /snack / truck .

3. Sinta menos, move mas! Actividad f i sico t a yuda bo gasta caloria y tene curason y adernan saludabel . Purba yega na 150 minuut of 30 minuut 5 biaha pa siman .

4. Limita alcohol , humamento y stress . Uzo di alcohol por hisa presion paso e ta pone bo curason bati mas lihe . Humamento y stress t a afecta bo presion . H aci actividad positivo pa baha stress manera cana ( den naturalesa ) , landa, baila , traha cu mata, medita, haci obra di man of un deporte cu bo gusta.

5. Baha peso. Menos peso ta nifica menos chens pa haya presion halto . A dapta bo sistema di come , bebe y move na uno mas saludabel !

Bo kier sa bo number di presion? Pasa check bo presiondiasabra dia 21 di mei for di 8’or di mainta pa 12’or naClub Kibrahacha y diasabra dia 4 di juni for di 8’or di mainta pa 12’or na IBiSA San Nicolas (Sportcentrum). Praktijkondersteuners conhuntamente cu DVG y IBiSA ta clapa haci chekeo di presion, sucu, peso y cintura. Tur ta gratis y no mester ta na yuna pa participa. Haya sa‘#bonumberdipresion’.