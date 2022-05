Persecucion den oranan madruga a termina cu 2 detencion y un otro pa hospital

Diadomingo madruga durante patruya polis ta nota un auto coriendo den un forma irresponsable y ta duna e auto aki instruccion pa e para pero esaki a primi trot y bay laga polis mesora a inicia un persecucion den Caya Eleuterio “Boes” Orman. E persecucion a sigui den area di Madiki. A pidi pa refuerso y mesora esakinan a yega for di tur direccion y e persecucion a termina ora cu e chauffeur a drenta un “dead end” unda no tabata tin salida. Eynan polis a logra detene 2 sospechoso mientras tambe cu nan tabata tin 2 damita di cual un di nan no tabata reacciona. Polis a pidi presencia di ambulans na e sitio pa e damita cu no tabata reacciona. E vehiculo di transporte a presenta y a hiba e 2 sospechosonan mientras na yegada di e ambulans nan a atende e damita y a hib’e hospital. E otro damita a bay cu patruya mes pa warda di polis. Polis a confisca e auto tambe pa mas investigacion.

