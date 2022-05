Despues di mey anochi chauffeur kier drenta y a dal e cadena cu ta sera K.F.C. su parkinglot

Posted in

Dialuna madruga a drenta informe di un accidente na K.F.C. na De La Sallestraat, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda cu un Hyundai Santa Fe a yega bira pa drenta e parkinglot di K.F.C. y a bay dal riba e cadena cu tin e area sera y a bay para na un otro restaurant den cercania unda cu e chauffeur a baha bay wak e daño y a subi su auto bay for di e sitio. Na e lugar tin un camara cu a capta tur cos cu number di auto y tur. Polis a tuma e number for di e camara di seguridad y ta enbusca di e auto cu a causa e accidente aki. Lo ta mihor e chauffeur mes presenta mainta na warda di Balashi pa evita e maltrip ora cu polis bishite na su cas of trabao.