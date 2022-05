Den area di Noord dos hoben lo a horta cartera di un turista, camera y tambe personal a capta esaki y polis a logra gara nan.

Dialuna marduga a drenta informe di cu den area di The Village na Noord un turista poco bebi a ser horta, mesora a dirigi patruya na e sitio. Na yegada di patruya na e sitio a bin compronde for di e turista cu dos hoben lo a bay cu su cartera for di su man. Camera di seguridad di e lugar como tambe personalnan di e lugar tambe a wak esaki. Polis mesora a bay revisa e video y a cuminsa buska pa e 2 sospechosonan. No mucho leu for di unda e incidente a sosode polis a logra encontra e dos hobennan y a detenenan. E turista a logra haya su cartera bek pero esaki sin su placa cash aden. E detenidonan a keda transporta pa warda di polis pa interogashon pa por duna cuenta tocante e ladronicia aki.

Share this: Twitter

Facebook