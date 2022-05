Adicto ambulante Mexzy Lont ta sigui ta un problema tur mainta pa Monumenten Bureau

Posted in

Diamars mainta a drenta informe di cu tin un adicto ambulante drumi na grandi cu tur su pertenenencianan dilanti di Monumenten Bureau den Schelpstraat formando un mahos bista, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin constata cu aki ta trata di e conosido adicto ambulante Mexzy Lont. Polis a lante for di soño y a pone recoge tur su pertenencianan y move for di e sitio. Pa añas gobiernonan di politiconan cu a priminti un solecion pa e problematica aki y tur a bay sin a cumpli, tin tur indicacion si algo no sosode pronto esun actual tambe a gaña pueblo! Priminti ta mas cu debe!