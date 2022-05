Accidente cu hende herida pa falta di preferencia na Avenida Milio Croes

Posted in

Diamars merdia a drenta informe di un accidente cu hende herida na Avenida Milio Croes, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda cu e Toyota Rav4 biniendo for di Dakota a bay subi e caminda sin a duna preferencia na e Toyota Vitz riba Avenida Milio Croes. E impacto tabata fuerte y den ambos auto tabata tin mucha cu a resulta herida. E chauffeur di e Vitz kende no tin rijbewijs a bandona e sitio pero a manda e doño di e auto pa e responsabilisa su mes pero polis no a acepta y a bisa cu e chauffeur mes mester tey. Na yegada di e ambulansnan nan a atende e victimanan y a transporta nan pa hospital.