Manifestacion Silencioso tabata decepcionante menos di 200 persona so a participa

Diamars atardi a tuma lugar e Marcha Silencioso yama pa sindicatonan Simar, Spa, Seppa y Sada como tambe Oppa, un Manifestacion Silencioso unda cu menos di 200 persona a participa canando for di ex-D.O.W. pa Bestuurskantoor. Apenas algun miembro di cada sindicato a marcha, e atendencia tabata pober y a laga di desea. Kizas e yamada (propaganda) hopi riba man tabata pober of berdaderamente e comunidad ta compronde e situacion maske cu nan no ta di acuerdo cu e medidanan imponi. Hopi hende ta bisa cu e manifestacion aki por ser cataloga como FRACASO! Ya cu e sindicatonan mes no a logra trece mayoria di nan miembronan.

