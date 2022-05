Anderson Rasmijn declara liber di asesinato di John Poentje Castro

ORANJESTAD – Awe atardi 4’or, Hues di Corte di Husticia a declara Anderson Rasmijn, liber di e acusacion di asesinato di John Poentje Castro.

Por a compronde cu Hues via video conference a dicta sentencia den sala di Corte, caminda abogado mr. Carlo y mr. Arendsz Marchena tabata presente y tambe familiar di John Poentje Castro. Na KIA, Anderson Rasmijn tabata den un oficina hunto cu un traductor di Corte, kende tabata traduci tur loke Hues tabata bisa na Hulandes, na Papiamento pa e sospechoso.

Hues a bisa cu Fiscal ta acusa Anderson Rasmijn di riba 22 December 2010 intencionalmente y premedita a tira mata Poentje Castro. A los dos tira cu a causa Poentje Castro su morto. Tambe Fiscal ta acusa Rasmijn cu riba 16 Maart 2021 a forza un homber duna un holoshi, menazando cu un cuchiu. Fiscal a exigi 16 aña di prison y tambe 7 mil florin di daño na famia Castro.

NO TIN SUFICIENTE PRUEBA

Hues a bisa cu e pregunta cardinal ta, si tin prueba cu ta Anderson Rasmijn ta responsabel pa e asesinato di Poentje Castro. Hues a mustra cu Rasmijn a desmenti di a tira mata Poentje Castro.

El a bisa cu dia 22 December 2010, a haya curpa di Poentje Castro sin bida den su cura di cas. Patologo a constata cu e defunto a sufri 2 tiro y door di a perde sanger, el a fayece. Miembronan di Recherche a scucha hendenan den bario cu a tende tironan. A haya imagennan di video di seguridad di un caya den sercania di unda Poentje Castro ta biba. Por mira Rasmijn ta para un Nissan Sentra riba e video. Hues a mustra cu Fiscal ta bisa cu por mira Rasmijn ta cana bay den direccion di cas di Poentje Castro. Segun Fiscal, e sospechoso Rasmijn a bay warda ora Poentje bay staciona e auto y a tir’e. Segun Fiscal, e sospechoso no a duna un splicacion satisfactorio kico e tabata haci ey banda. Tambe tin combersacionnan graba entre K.M.G. y e sospechoso Rasmijn den e Van di Polis, caminda nan tabata papia di e asesinato. Hues a bisa cu Rasmijn tabata blo desmenti di a tira Poentje mata. Alrededor di 22.00 ainda Poentje tabata bibo y tabata riba cellular. E tiramento tabata 22.38. Por mira Rasmijn ta core bay bek e auto 22.39. Fiscal ta haya cu Rasmijn tabatin suficiente tambe pa a tira Poentje mata.

Hues ta haya mescos cu abogado mr. Carlo a señala, cu e ora di e video di seguridad ta cuadra cu e ora real. Hues ta mustra cu Polis ta bisa cu e grabacion di video ta 8 minuut atrasa pero no ta splica. E procesverbaal ta data di 11 aña pasa y Hues ta haya cu tin duda ki tempo ta real.

Hues a sigui mustra cu no tin claridad ki ora exacto a tira mata Poentje. Ni patologo ni investigacion den bario no ta duna claridad riba esaki. Hues a bisa cu si ta 22.38 a tira, esey no ta cuadra cu loke Fiscal ta mustra. Door cu no tin prueba forense cu e sospechoso Rasmijn tabata eynan, no tin suficiente prueba. E imagenann di video di seguridad, na opinion di Hues, no ta asina bon cu ta duna seguridad cu e sospechoso Rasmijn tabatin un arma.

Pa loke ta e declaracion di K.M.G. riba e sospechoso Rasmijn, Hues ta haya cu esey ta desvia cu loke e amiga di K.M.G. a bisa. E amiga ta bisa cu K.M.G. lo a bis’e cu el a transporta e e sospechoso y a haya 2 mil florin. Hues ta haya cu e testigo K.M.G. a duna 2 declaracion cu ta trece duda. Hues a remarca tambe cu durante investigacion no a puntra e sospechoso Rasmijn, pakico a tira Poentje. Hues no ta haya declaracion di K.M.G. confiabel pa mustra cu e sospechoso ta culpable. Tampoco e loke K.M.G. y Rasmijn a papia den auto di Polis. Hues a mustra cu Rasmijn tabata desmenti di a tira mata mientras cu K.M.G. ta bisa cu Rasmijn a involucre den e asesinato.

RASMIJN DECLARA LIBER

Hues a conclui cu e no ta mira culpabilidad di sospechoso Rasmijn. Hues a declara Rasmijn liber pa e asesinato di Poentje Castro. Hues a bisa cu awor cu Rasmijn ta wordo declara liber, e ta rechaza e demanda di daño di famia Castro.

3 AÑA PA ATRACO ARMA .

Hues a sigui bisa cu e ta haya Rasmijn culpable di a haci e atraco arma riba 16 Maart 2021. El a usa un cuchiu pa forza un homber di dun’e su holoshi. Teniendo cuenta cu e carchi di castigo di Rasmijn el a condena Rasmijn na 3 aña di prison.

Esey ta nifica cu Rasmijn ta keda encarcela pa caba di sinta su castigo di 3 aña di prison.